روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تسعى مع منتجي مجموعة “أوبك+” لتحقيق استقرار أسعار الطاقة العالمية، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين روسيا والسعودية.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض عقب مفاوضات ثنائية.

وقال لافروف إن “منتجي نفط (أوبك+) سيحاولون ضمان عدم وجود تقلبات حادة في أسعار النفط وإن السعر الحالي يعكس بشكل أو بآخر التوازن بين المنتجين والمستهلكين”.

وأضاف أن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول، مؤكدا أن روسيا والسعودية تعتزمان تطوير التعاون داخل “أوبك+”.

وأشار إلى أن روسيا ستبذل الجهود لمنع تضرر الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أسعار النفط، كما أشاد الوزير الروسي بالعلاقات بين روسيا والسعودية واصفا إياها بالتاريخية.

وقال إن “روسيا والسعودية تهدفان إلى تعزيز التعاون بينهما في أسواق النفط والغاز العالمية والسعي لضمان أن يكون هذا التعاون طويل الأمد”.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي مستوى 1.7 مليار دولار على الرغم من أزمة فيروس كورونا، التي ضربت التجارة العالمية.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي إن موسكو والرياض حريصتان على بلوغ أسعار النفط مستوى عادل، كما أنهما تتعاونان بشكل جيد في مجال الطاقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع روسيا ضمن إطار “أوبك+”.

كذلك أشار إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتها النفطية في أعقاب هجمات لقوات الحوثيين على منشآت الطاقة.

وتقوم روسيا والسعودية بخفض إنتاجهما النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”، الذي يضم مجموعة من الدول المنتجة للخام والتي تنفذ تخفيضات في الإنتاج لدعم أسواق النفط في ظل تداعيات جائحة كورونا.

المصدر: RT

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