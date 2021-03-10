ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أمس الثلاثاء توقف العمل بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالفرع وبشكل جزئي، نتيجة تعرض جل العاملين بالمختبر وفرع المركز للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروج بعض الأجهزة عن العمل نتيجة أعطال فنية طارئة.

المركز وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن إدارته تسعى جاهدة للتغلب على هذه الصعوبات بأسرع وقت ممكن. مشيرًا إلى توقف الفرع عن إصدار البطاقات الصحية واستقبال المرضى نتيجة تقلص عدد العاملين بالفرع حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أن مدينة سبها وكافة مناطق المنطقة الجنوبية شهد تفشيًا وانتشارًا غير مسبوقين لوباء فيروس كورونا، وتسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات اليومية، وعجز مراكز العزل محدودة الإمكانيات، من حيث الأسرة وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والعناصر الطبية؛ مما ينذر بانهيار الوضع الصحي الهش بعموم المنطقة؛ نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والكف عن إقامة التجمعات، كالأفراح والمناسبات الاجتماعية الأخرى، والتي هي بمثابة “انتحار” جماعي وسبب رئيس لتفشي الوباء.

المركز طالب مواطني المنطقة الجنوبية بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالمؤسسات العامة والمحال التجارية والأسواق وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وإتباع قواعد النظافة العامة.