ليبيا – اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل مسألة ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا.

وجاء ذلك خلال حديث جويريني في جلسة استماع لدى لجنتي الدفاع بمجلس الشيوخ والنواب الإيطالي، حول اتفاق ديسمبر الماضي من أجل أنشطة التعاون العسكري والدعم المتفق عليه في شهر يوليو لعمليات إزالة الألغام التي تقوم بها البحرية الليبية، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى الدور الأساسي لمهمة إيريني الأوروبية بقيادة إيطاليا، والتي تقوم بمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة.

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