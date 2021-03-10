وزير العمل الروسي يتحدث عن عدد العاطلين عن العمل في روسيا

وزير العمل الروسي يتحدث عن عدد العاطلين عن العمل في روسيا

روسيا – صرح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي، أنطون كوتياكوف، اليوم الأربعاء، بأن عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا في البلاد يبلغ حاليا 2.1 مليون شخص.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع لجنة مجلس النواب (الدوما) للعمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى، حيث قال الوزير: “حتى الآن، تم تسجيل 2.1 مليون شخص عاطل في مراكز التوظيف لدينا”.

وأضاف الوزير أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بلغ مستوى الذروة في أغسطس – سبتمبر من العام الماضي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في روسيا في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لوزارة العمل الروسية إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع هدفا أمام الحكومة بإعادة مؤشرات سوق العمل بحلول نهاية العام الجاري إلى مستواها في 2019.

المصدر: تاس

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