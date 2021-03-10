ليبيا – قدمت 4 تكتلات سياسية مباركة للشعب الليبي بمناسبة منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع الأمنيات لها بالتوفيق في أداء مهامها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن تكتلي إحياء ليبيا المدني الديمقراطي والحراك الوطني الليبي وتيار شباب الوسط إطلعت عليه صحيفة المرصد تطلع الجميع إلى قيام لحكومة بمهام توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصحية والمعيشية الملحة.

وشدد البيان على وجوب الوفاء بالتزامات الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية في ديسمبر المقبل وتنفيذ خارطة الطريق وكافة بنود اتفاق لجنة الـ10 بتواريخه المحددة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن ومحاربة الفساد.

وشدد التكتل على وجوب بدء هذه الحكومة في خطوات ملموسة في اتجاه المصالحة الوطنية والتهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة في موعدها المحدد مؤكدا على أهمية تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بما في ذلك إخراج كافة القوى الخارجية والمرتزقة.

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