ليبيا – وصفت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة أبو راس منصب وزارة الدفاع بـ “المعضلة”، قائلة: “لا يخفى على أحد اليوم الأزمة الأمنية والعسكرية التي تمر بها مؤسستا الجيش والشرطة، والخلاف الحاصل حول شرعية الجيش وعقيدته”.

أبو راس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضافت: “لذلك رأينا جميعًا واتفقنا أنه من المناسب جدًا تأجيل الخوض فيمن يتلقد وزارة الدفاع، وركزنا على دعم لجنة 5+5لبناء التوافقات”.

وأثنت على المضي في اختيار سيدة لحقيبة الخارجية، معتبرة أن تمثيل النساء كان جدًا مشجعًا وايجابيًا مقارنة بالحكومات السابقة”.

أبو راس أكدت أن تمرير الحكومة مطلب محلي ودولي، وأيضا خطوة في اتجاه أنهاء الاجسام الموازية وتوحيد السلطة التنفيذية لتعمل على كامل التراب الليبي.

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