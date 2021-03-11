ليبيا – قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي إن هناك ضرورة لتعاون قوي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول القضايا الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا وشرقي المتوسط وجنوبي القوقاز.

وجاء ذلك في كلمته أمس الأربعاء خلال فعالية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان “أعمال الحوار رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، بتنسيق من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا “TOBB”، واتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبي “EUROCHAMBRE”، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية

وأعرب قايماقجي عن أمله في رؤية أجندة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية اعتبارًا من مارس الجاري، مشيرًا إلى أن من بين مواد هذه الأجندة تحديث منظور عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون عبر عقد قمم، وإيجاد حل لمشكلة الهجرة.

وأكد على ضرورة وفاء كلا الجانبين بالالتزامات المتعلقة باتفاقية 18 مارس عام 2016 بشأن الهجرة، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التعاون في القضايا الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وشرقي المتوسط وجنوبي القوقاز.

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