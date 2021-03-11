روسيا – أعلنت مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية عن دخول أول قاذفة استراتيجية مطورة من طراز “تو-160 إم”​​ مرحلة التجارب والاختبارات الأولية​​​.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي للمؤسسة، امس: “قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات (وهي تعمل ضمن تشكيل مؤسسة “روستيخ”) بتسليم أول طائرة مطورة حاملة الصواريخ من طراز”تو-160″ ومزودة بمحركات جديدة (سلسلة إن.كي 32-02) من أجل إخضاعها للتجارب والاختبارات الأولية​.

​يذكر أن طائرة “تو-160 إم” وهي عبارة عن نسخة مطورة من قاذفة “تو-160” بعيدة المدى، تم تصنيعها في إطار تنفيذ برنامج تطوير واسع النطاق للطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي، وقامت بتنفيذ أول طلعة لها في فبراير عام 2020.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن اختبارات السلطات الرسمية للقاذفة الجديدة ستبدأ في عام 2021، وذلك مع بداية عملية تسليم القاذفات الأولى للقوات المسلحة.

المصدر: “سبوتنيك”

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