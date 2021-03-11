ليبيا – رحبت إيطاليا بفوز حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بثقة مجلس النواب الليبي في الجلسة المنعقدة في سرت.

وزارة الخارجية الإيطالية وفي بيان لها وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: إن الأمر يتعلق بنتيجة مهمة ومشجعة على مسار عودة الأمور لطبيعتها في البلاد، والتي تفتح الطريق لانتقال مؤسسي فعال باسم وحدة ليبيا.

وأضافت الخارجية: الليبيون أظهروا بعد عقد من الصراع إرادة كبيرة وتصميمًا بشأن التغلب على الخلافات من خلال الحوار. موضحة أن منح البرلمان الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة دليل آخر على الشعور المتجدد بالوحدة.

ووجهت إيطاليا الشكر و تقديرها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكدت أن إيطاليا ستظل إلى جانب الشعب الليبي كما أنها مستعدة للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة وفقًا للإطار الذي حددته عملية برلين في المراحل التالية للانتقال المؤسسي والسعي لتحقيق بعض الأهداف التي لها أولوية، مثل إجراء الانتخابات في ديسمبر وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا بالانسحاب الكامل لكل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد والبدء في عملية مصالحة وطنية.