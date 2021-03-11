ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن البرلمان منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة الثقة، رغم كل التقارير التي تشير إلى عدم أهليتها وعدم اتباعها الطريق السوي في الحكم.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “ليبيا بذلك تدخل مرحلة جديدة بالفعل، لكن هل ستكون في صالح الشعب أم لا؟ هذا ما لا نستطيع التكهن به، ولكن من معرفتي بالأشخاص الموجودين بهذه الحكومة أقول: إنها لن تكون مرحلة صحية”.

وأوضح أن الحكومة ليست سوى حكومة مؤقتة وحكومة لتهيئة الجو للانتخابات، لكنني أراها سوف تتدخل في كل شيء، على حد قوله.

التكبالي رأى أنه على الشعب الليبي الذي يعرف مصلحته أكثر من غيره أن يتحرك وأن يقول رأيه في هذه الحكوم، فإذا أرادها عليه أن يتعاون معها، وإذا كان لا يريدها فعليه أن يخرج إلى الشوارع لرفض هذه الحكومة وغيرها من الحكومات التي لا تلبي طموحه.

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