ليبيا – رحبت الجامعة العربية بتصويت مجلس النواب لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الجامعة العربية أشادت في بيان لها بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس، والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وثمّن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عاليًا الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والمهم، معربًا كذلك عن الأمل في أن يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة، بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

كما أكد المصدر التزام الجامعة بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

ولفت المصدر ذاته إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة،بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيدًا عن كافة أشكال التدخلات الخارجية والوجود العسكري الأجنبي على كامل أراضيها.

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