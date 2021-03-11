الولايات المتحدة – هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.

ويتوقع أن يبعث صانعو السياسات رسالة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي مفادها بأنهم سيمنعون ارتفاع عائدات السندات من جديد لتلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للتكتل.

ومن المتوقع أن يشير البنك إلى وتيرة أسرع في طباعة النقود، لكن دون الإضافة إلى حزمة سياسته القوية فعلا.

وبحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش، كان الدولار منخفضا نحو 0.2 بالمئة عند 91.606 نقطة مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 نقطة التي بلغها يوم الثلاثاء.

وكان اليورو مرتفعا نحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار. وتراجع 2.1 بالمئة منذ بداية العام.

وشهدت أسواق عملات أخرى مؤشرات على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وهبط الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أمام كل من الدولار واليورو. وتراجع الين الياباني نحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 108.605.

المصدر: رويترز

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