ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض منح البرلمان لحكومة عبد الحميد الدبيية بـ “الخطوة التاريخية”، مشددًا على قدرة الحكومة على نقل البلاد إلى بر الأمان خلال الفترة المقبلة وصولًا إلى انتخابات ديسمبر المقبل.

الرعيض أوضح في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن وزارة الدفاع ستبقى شاغرة ويتولاها عبد الحميد الدبيبة، فيما سيتم تحويل وزارة االأوقاف إلى هيئة حكومية لا وزارة كما كتنت سابقًا.

وأكد قدرة الحكومة على حل أزمة انتشار السلاح والتشكيلات الثورية والمليشيات، قائلًا: إنه سيتم إخضاعها جميعًا للقانون، سواء في الشرق أو الغرب، عبر التفاهم.

ونفى وجود محاصصة مناطقية في التشكيلة الجديدة أو وجود خلافات بشأنها، قائلًا: “الإجماع الذي حظيت به خير دليل ذلك”.

الرعيض اختتم بالقول: “بالتأكيد البعض يرغب بالمزيد، لكن ما تم تحقيقه جيد، والتشكيلة متميزة ومتوازنة”.

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