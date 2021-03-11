ليبيا – قال المُتحدث باسم مجلس الحكماء سبها حسن الرقيق إن الوضع الوبائي في المدينة سيئ، وهناك ازدياد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة؛ بسبب ضعف الإمكانيات ونقص الحاد في الأدوية والتعقيم والأكسجين.

الرقيق وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، أوضح أن أغلب المُصابين في المدينة كبار في السن أعمارهم تتجاوز الـ 60 عامًا، وسجلت المدينة بعض إصابات للأطفال، لافتًا إلى أن أغلب المُصابين مُلتزمين بالحجر المنزلي والحالات الحرجة فقط تدخل إلى مراكز العزل، مُشيرًا أن مُعدل الوفيات مُستقر مند نوفمبر الماضي إلى الآن.

وبيٌن الرقيق أن المدينة فرضت قرار حظر التجوال بسبب ثلاثة مُوظفين مُخالطين في مدرستين، مُعتبرًا أن هذا الإجراء عبثي وغير صحي، مُوضحًا أن المدارس مُلتزمة بالإجراءات الاحترازية ولديها استعداد من ناحية المُعقمات ومنع دخول الطلاب إلى الفصل الدراسي دون ارتداء الكمامات، ولم تُسجل المدينة إصابات للطلاب.

الرقيق أضاف أنه سيتم افتتاح مركز عزل الشاطئ السبت القادم سيخفف على المركز العزل في المدينة.

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