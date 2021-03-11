كازاخستان – أحرز الروسي مكسيم بوروف الميدالية الذهبية في مسابقة “القفزة البهلوانية” ضمن بطولة العالم للتزلج الحر التي تستضيفها مدينة ألماتا الكازاخستانية امس.

وأحرز بوروف البالغ 22 عاما المركز الأول بعد أن حققت قفزته 135 نقطة متقدما على الأمريكي كريستوفر ليليس الذي جاء ثانيا بـ133.5 نقطة، فيما حل الروسي الآخر بافل كروتوف في المركز الثالث برصيد 127.5 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية الثانية لبوروف في بطولة العالم للتزلج الحر بعد ميداليته الأولى عام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي فئة السيدات اكتفت الروسية لوبوف نكيتينا بالميدالية البرونزية خلف الأسترالية لاورا بيل التي توجت بالميدالية الذهبية والأمريكية آشلي غالدويل صاحبة الميدالية الفضية.

المصدر: championat.com

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