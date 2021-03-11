السعودية – تستضيف السعودية مباريات ثلاث مجموعات بنظام التجمع في دوري أبطال آسيا في كرة القدم بسبب تداعيات فيروس كورونا والإمارات مباريات مجموعة واحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وقال الاتحاد إنه أعلن الدول المضيفة “بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وكافة أطراف اللعبة”.

وفي منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة من 14-30 أبريل، “تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة”.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر في نهاية يناير الماضي، إقامة دور المجموعات بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتضم المجموعة الأولى الهلال السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2019، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكستاني ومتأهل من التصفيات (الغرافة القطري أو أي جي أم كاي الأوزبكستاني).

وتضم الثانية الشارقة الإماراتي المضيف مع تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكستاني ومتأهل من التصفيات (الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

ويستضيف الأهلي السعودي الثالثة في جدة وهي تضم الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وفي الرياض، يستضيف النصر في الرابعة السد القطري، الوحدات الأردني ومتأهل من التصفيات (فولاد خوزستان الإيراني أو العين الإماراتي).

وفي الهند، يستضيف غوا في المجموعة الخامسة، بيرسيبوليس الإيراني وصيف الموسم الماضي، الريان القطري، ومتأهل من التصفيات (الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي).

وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قد أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بيرسيبوليس في فقاعة صحية في الدوحة.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر.

المصدر: أ ف ب

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