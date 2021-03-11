ليبيا – رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه.

المملكة هنأت وفقًا لوكالة “واس” السعودية دولة ليبيا حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع ليبيا ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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