ليبيا- قدم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة عبد الرحمن السويحلي التهنئة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لنيلها ثقة مجلس النواب.

بيان صحفي مقتضب نشره السويحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد، أشار فيه السويحلي إلى تحقق هذا الأمر رغم كافة المعرقلين. مباركًا في ذات الوقت للشعب الليبي هذه اللحظة المفصلية المؤمل أن تطوي صفحات معاناته نحو غد أفضل.

وأكد السويحلي أن المقام يحتم القول أن على الدبيبة العمل على تنفيذ مهمته الأساسية، وهي إنجاز انتخابات ديسمبر المقبل التي لا تراجع عنها وفقًا لخارطة الطريق المعتمدة.

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