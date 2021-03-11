ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي تم إحالتها للجنة التشريعية بمجلس النواب للبت في تضمينها بالإعلان الدستوري من عدمه، مؤكدًا أن هذه المسائل قانونية ويجب البت فيها.

الصول وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس، شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على المحافظة على وحدة وسيادة ليبيا، وتوحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية، والعمل على الاستقرار وفرض الأمن بوضع خطة لوضع خطط لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك حل مشكلة التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح وتجميعه ليكون حكرًا للدولة، والحد من الجريمة والحرابة لاستتباب الأمن.

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