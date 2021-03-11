ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن حكومة عبد الحميد الدبيبة أمامها عدة استحقاقات حتى تمارس عملها بشكل رسمي.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن الاستحقاق الأول لتكتسب الصفة الشرعية الكاملة، هو أداء القسم القانوني أمام مجلس النواب الإثنين المقبل في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتابع: “بعد ذلك يمكنها أن تشرع في القيام بمهامها؛ لأنها تكون قد اكتسبت الصفة الشرعية وتسلمها الحكومتين في الشرق والغرب تسلم السلطة”.

وأضاف أن الاستحقاق الثالث أن يعقد مجلس النواب جلسة للنظر في الميزانية واعتماده، قائلًا: “حكومة بلا ميزانية لا تستطيع التصرف أو القيام بمهامها”.

وأشار إلى أن هذه الحكومة ستواجه العديد من التحديات في الطريق إلى 24 ديسمبر، حيث الانتخابات العامة الوطنية، مضيفًا: “فالطريق ليس ممهدًا ولا مفروشًا بالورود ويحتاج لجهد كافٍ ومضنٍ بالحكمة”.

عضو مجلس النواب أردف أن المحافظة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع المسلح وسحب السلاح من مناطق النزاع أولوية تلك الحكومة.

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