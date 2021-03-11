المتحدث باسم “الدفاع السعودية” و”التحالف العربي” على دبابة في جبهة مأرب

المتحدث باسم “الدفاع السعودية” و”التحالف العربي” على دبابة في جبهة مأرب

اليمن – نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورة للمتحدث باسم وزارة دفاع المملكة والتحالف العربي الذي تقوده، العميد ركن تركي المالكي، على متن دبابة بمحافظة مأرب اليمنية التي تشهد تصعيدا عسكريا.

وعرضت وكالة “واس” وقناة “الإخبارية” عبر “تويتر” صورة، اليوم الأربعاء، علقتا عليها بالقول: “العميد الركن تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب، وبرفقة رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني”.

كما نشرت “الإخبارية” مقطع فيديو يوثق جانبا من زيارة المالكي إلى مأرب رفقة قيادة الجيش اليمني الحكومي.

​وسبق أن نشر الإعلام السعودي صورة أخرى ظهر فيها المالكي أمام سد مأرب وبصحبته محافظ مأرب، سلطان العرادة، قائلا إنها ملتقطة يوم 9 مارس.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والواقعة شمال شرق اليمن ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

والاثنين أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة “أنصار الله” الحوثية منذ أكثر من شهر.

وجاءت زيارة المالكي إلى الجبهة كذلك على خلفية تكثيف الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة عمليات هجومية تستهدف أراضي المملكة.

المصدر: “واس” + “الإخبارية” + وكالات

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