ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن أول اختبار لقدرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على تحقيق برنامجه هو فتح الطريق البري بين مدينة سرت وباقي مدن الغرب الليبي، وتحديدًا إلى مصراتة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أضاف أن هذا الجزء من الطريق تسيطر عليه مليشيات مسلحة من مصراتة، حاول معها فتحه قبل أن تحصل حكومته على الثقة. متسائلًا: “هل يفلح الآن دون تلبية ابتزاز هذه المليشيات التى طلبت ما يزيد على 250 مليون دينار ليبي لفتح الطريق؟”.

ورأى أن سياسة الترضيات التي أفضت إلى حكومة موسعة سلاح ذو حدين، فهي من جهة نجحت في نيل الثقة ومن جهة أخرى ستكون عامل إرهاق وصعوبة.

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