لبنان – أعلن الجيش اللبناني، امس عن مباشرة وحداته بفتح الطرقات المغلقة في مختلف المناطق اللبنانية، بعد أن عاد الهدوء، إثر الاحتجاجات التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة.

وقال الجيش اللبناني: “نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم بفتح الطرقات المغلقة”.

وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت صباح أمس الثلاثاء، مع استمرار المظاهرات وقطع الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، في حين تم فتح بعضها في وقت لاحق.

هذا وتراجعت حدة الاحتجاجات وفتحت غالبية الطرق الرئيسة في البلاد، باستثناء محافظات شمال لبنان، بحدود ظهر أمس، حيث استمر قطع بعض الطرقات لغاية ساعات متأخرة من الليل، إذ أن بعض الطرقات بقيت مغلقة لغاية صباح اليوم.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد عقد الاثنين الماضي، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان، لمناقشة آخر الأوضاع، وإيجاد الحلول لها.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.

المصدر: RT

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