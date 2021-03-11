ليبيا – هنأ حزب العدالة والبناء حكومة الوحدة الوطنية على نيلها الثقة من مجلس النواب في جلسته أمس الأربعاء بمدينة سرت.

الحزب بارك في بيان له طلعت المرصد على نسخة منه للشعب الليبي كافة الوصول أخيرًا بعد سنوات من الانقسام إلى تشكيل حكومة موحدة، معربًا عن تطلعه أن تعمل في كل الأراضي الليبية، وتوفر الخدمات وتوحد المؤسسات وتمهد لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن ما تحقق هو تتويج لمسيرة الحوار الليبي الذي دعمه الحزب ودفع باتجاه تحقيقه طوال السنوات الماضية.