روسيا – أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن روسيا تبتعد تدريجيا عن الاعتماد على الدولار.

وأشار فولودين، في حديث للصحفيين، إلى أن روسيا أخذت تزيد من الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع العديد من البلدان، بما في ذلك داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف رئيس مجلس الدوما: “على سبيل المثال، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نمت التعاملات بالعملات الوطنية إلى 74٪. نحن نعمل بشكل منهجي على زيادة التجارة في العملات الوطنية مع الصين وتركيا”.

وذكر فولودين، أن روسيا قامت مع حلول نهاية فبراير، بتغيير بنية احتياطي العملات في صندوق الرخاء الوطني، بما في ذلك الين الياباني واليوان الصيني.

وخلال ذلك، تم خفض حصة الدولار واليورو من 45٪ إلى 35٪، وظلت حصة الجنيه الإسترليني عند 10٪.

المصدر: نوفوستي

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