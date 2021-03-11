ليبيا – أكدت الخبيرة في الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني وجود العديد من العقبات التي ستواجه مراحل العملية السياسية الجارية في ليبيا.

غازيني أوضحت في تصريحات لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن هذه العقبات كبيرة وقانونية وطويلة الأمد، وتقف في طريق توحيد البلاد.

وأضافت غازيني: إن تصويت يوم الأربعاء كان فقط لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء وحكومته، دون أي ذكر للمجلس الرئاسي الجديد المكون من 3 أعضاء، أو خارطة الطريق التي توسطت فيها الأمم المتحدة وحددت تقسيم الاختصاصات بين رئيس الوزراء والمجلس.

ترجمة المرصد – خاص

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