ليبيا – رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس بتأييد مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واصفًا ذلك بـ”الخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا”.

غوتيريس وفي بيان له وفقًا للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة، أثنى على جهود أعضاء مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

كما حيا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب.

وحث غوتيريس الحكومة الجديدة بالتعاون مع مجلس النواب على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 من شهر ديسمبر 2021 قدمًا، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه بتاريخ الـ 23 من أكتوبر الماضي.

وجدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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