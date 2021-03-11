اليمن – أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء عن إحراز تقدم ميداني مهم لها في محافظة تعز.

وصرح المتحدث باسم محور تعز في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، العقيد عبد الباسط البحر، في تصريح لوكالة “سبأ” الرسمية بأن القوات الحكومية أحرزت “تقدما كبيرا” في جبهة الكدحة غرب المحافظة باتجاه منطقة الحناية.

وذكر المتحدث أن قوات هادي فتحت وأمنت بذلك طريقا يربط مدينة تعز عبر منطقة البيرين بميناء المخأ المطلة على البحر الأحمر والساحل الغربي، والتحمت بالقوات المشتركة للتحالف العربي في الساحل الغربي.

وقال المتحدث إن فرق إزالة الألغام التابعة للقوات الحكومية تقوم حاليا بتطهير منطقة الحناية البرح التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة لقوات الحكومة والقوات المشتركة لتحرير منطقة البرح.

المصدر: “سبأ”

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