سويسرا – ودع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سويا منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتكون المرة الأولى منذ نسخة 2004-2005.

وغادر رونالدو رفقة فريقه بطل إيطاليا عقب الخسارة أمام بورتو، الثلاثاء، رغم الفوز بنتيجة 3-2، كون الفريق البرتغالي فاز في عقر داره 2-1، ما منحه بطاقة التأهل بأفضلية الهدف خارج الأرض.

فيما أقصى باريس سان جيرمان بميسي ورفاقه الأربعاء، حيث فاز عليه ذهابا 4-1 قبل أن يتعادلا إيابا 1-1.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه لأول مرة منذ 16 عاما في موسم 2004-2005، يكون رونالدو وميسي معا خارج منافسات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، عندما ودع ميسي رفقة برشلونة من دور الـ16 أمام تشيلسي، في حين أطاح ميلان برونالدو عندما كان يلعب بقميص مانشستر يونايتد.

ومنذ ذلك الحين لم يغب الثنائي عن دور ربع النهائي، وحقق رونالدو 5 ألقاب دوري أبطال، في حين حققه ميسي 4 مرات آخرها موسم 2014-2015.

المصدر:RT

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