واشنطن – من المتوقع أن يحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول انتصار تشريعي اليوم مع مضي مجلس النواب قدما بمنح الموافقة النهائية لحزمة طرحها للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ويتوقع محللون أن “الحزمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي”.

وتتضمن بنود الخطة، وهي من أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأمريكي، مدفوعات مباشرة للأفراد، تشمل أغلب الأمريكيين، تبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار ومخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.

ووصف بايدن والديمقراطيون من حزبه، الذين لهم أغلبية بهامش ضئيل في الكونغرس، التشريع للموافقة على الحزمة المالية بأنه ضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة وأصبح بسببها الملايين دون عمل.

لكن الجمهوريين يقولون إن الحزمة باهظة للغاية.

وتقول مصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض إن بايدن قد لا يوقع على التشريع إلا في وقت لاحق من الأسبوع لحين خضوعه لمراجعات نهائية.

واجتمع مجلس النواب وعقد نقاشا صباحيا لمدة ساعتين اليوم الأربعاء، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون. وكان المجلس قد أقر نسخة سابقة من التشريع الشهر الماضي لكنه يحتاج لإقرار تعديلات أدخلها عليه مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares