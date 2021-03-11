الأرجنتين – يعتزم عشاق أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا الخروج إلى الشوارع في الأرجنتين امس للمطالبة بما يصفونها بالعدالة للنجم الأرجنتيني الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي.

وتجري تحقيقات في الأرجنتين للكشف عن سبب وكيفية حدوث الوفاة وإذا كان هناك إهمال في رعايته طبيا.

وقال المنظمون في مواد نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمسيرة: “لم يمت.. قتلوه!” و”العدالة لدييغو. المحاكمة والعقاب للجناة”.

وتنطلق المسيرة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش) من عند المسلة الشهيرة بوسط العاصمة بوينس آيرس.

ويعتبر مارادونا الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مدى تاريخها ويحظى بمكانة رفيعة في بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته في الآونة الأخيرة.

واجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، يوم الاثنين لتحليل وفاة مارادونا. وكان اللاعب السابق الذي فاز بكأس العالم عام 1986 يعاني من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفي في ضواحي بوينس آيرس.

ويبحث المحققون بشأن إذا ما كان أفراد من الفريق الطبي لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل الذي لعب لأندية مختلفة بأنحاء العالم منها نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوكا جونيورز.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares