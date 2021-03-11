جنيف – سجلت النشرة الوبائية الأسبوعبة لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2٪ ، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6٪.

وقالت المنظمة بهذا الشأن: “تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن أكثر من 2.7 مليون إصابة جديدة، بزيادة 2٪ عن الأسبوع السابق له”.

ولاحظت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق أنه “على الصعيد العالمي انخفض عدد الحالات الجديدة في حوالي نصف الدول، بينما تم تسجيل ارتفاعها في النصف الآخر”.

وأفادت النشرة الوبائية بتسجيل 2.734.381 إصابة بالعدوى و60323 حالة وفاة في العالم في الفترة من 1 مارس إلى 7 مارس. وبلغ المجموع الكلي للإصابات في العالم حتى 7 مارس 116.166.652 إصابة، وللوفيات 2.582.528 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا.

ورُصد أن الزيادة في الإصابات خلال الأسبوع الماضي كانت ملحوظة بشكل خاص في إفريقيا بنسبة 10٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 10٪، وكذلك في أوروبا بنسبة 4٪، فيما ارتفع معدل الوفيات في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9 ٪، إلا أنه انخفض في جميع المناطق الأخرى.

وفي الأمريكيتين أصيب خلال الإسبوع الماضي أكثر من 1.1 مليون شخص، وتوفي أكثر من 32 ألفا، وتم في أوروبا تسجيل أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة. وفي شرق البحر المتوسط​​، حدد الأطباء أكثر من 228 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.7 ألف شخص.

وارتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة بأكثر من 427 ألفا في الأسبوع الماضي، تليها البرازيل بأكثر من 413 ألف حالة إصابة جديدة، وفرنسا بأكثر من 143 ألفا، فإيطاليا بأكثر من 138 ألفا، والهند بأكثر من 115 ألفا، وبولندا بأكثر من 87 ألفا، وجمهورية التشيك بأكثر من 85 ألفا، وروسيا بأكثر من 76 ألفا، وتركيا بأكثر من 76 ألفا، وإيران بأكثر من 58 ألف إصابةا.

المصدر: تاس

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