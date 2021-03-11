نتنياهو: أرسلت الموساد إلى وسط طهران وملتزمون بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي

نتنياهو: أرسلت الموساد إلى وسط طهران وملتزمون بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي

إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه “أرسل الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي الإيراني وعرضه على العالم، لرؤية ما هي الخطط السرية لإيران في هذا السياق”.

وقال بنيامين نتنياهو: قمنا بأمور أخرى لن أقوم بالإفصاح عنها، وبدوري كرئيس للحكومة الإسرائيلية “أنا ملتزم بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي لتهدد به محيطها والدولة اليهودية”.

وشدد بنيامين نتنياهو على جهود الجيش الإسرائيلي لمنع التموضع الإيراني في سوريا، مؤكدا أن سياسة بلاده تجاه إيران “واضحة”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن لديه “سياسة واضحة تجاه إيران”، وقال مهددا: “إن حاولت إيران مهاجمتنا، سنهجم عليها، أو سنسبقها بالهجوم”، لافتا إلى أن “جهد طهران الأساسي وعدوانها الأساسي موجه من أجل تطوير قواعد ضد إسرائيل، وأن هناك قواعد عسكرية إيرانية في سوريا موجه ضدنا”.

وأوضح قائلا: “أنا أوعزت للجيش الإسرائيلي أن يمنع بكل ثمن التموضع الإيراني في سوريا، وأنتم ترون أننا كل بضعة أيام نقصف في سوريا”.

وتابع: “نحن نتخذ خطوات واسعة، ونوسع الدائرة من أجل منع إيران من الوصول إلى أهدافها، وضربنا جهدها بالوصول إلى هذه القدرات”.

وأعرب نتنياهو عن أمله بأن “تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل”، وأردف: “كانت لي مكالمة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يعتبر صديقا لي على مدار 40 عاما، وهو جدد التزامه بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي”.

المصدر: “I24NEWS”

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