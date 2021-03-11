إنجلترا – يمكن أن تكون آلام الظهر شائعة في كثير من الحالات، مثل الصداع الخفيف أو العطس أو إجهاد العين.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن معدل انتشار آلام أسفل الظهر المزمنة يصل إلى 84٪، ما يجعل فرص المرء في الشعور بعدم الراحة في وقت أو آخر عالية جدا.

وتسرد NHS (إدارة الصحة الوطنية البريطانية) العلامات الثمانية التي قد تدل أن آلام ظهرك قد تشير إلى شيء أكثر خطورة:

• خدر أو وخز حول الأعضاء التناسلية أو الأرداف.

• صعوبة التبول.

• فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

• ألم في الصدر.

• ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• انتفاخ أو تشوه في ظهرك.

• لا يتحسن بعد الراحة أو يسوء في الليل.

ويمكن أن تشير آلام الظهر المحددة إلى مشكلة صحية أساسية أكثر خطورة.

وحذر Bupa من أن تلف أجزاء من العمود الفقري يمكن أن يكون سببا لآلام الظهر. ومن الأمثلة على ذلك:

• الانزلاق الغضروفي – عندما ينتفخ القرص ويضغط على أعصاب العمود الفقري.

• كسر في أحد عظام ظهرك، ربما بسبب هشاشة العظام.

• آلام أسفل الظهر الالتهابية – ناجمة عن حالة مثل التهاب الفقار اللاصق. وفي هذه الحالة، يتسبب جهازك المناعي في حدوث التهاب في مفاصل العمود الفقري والأربطة.

وقال الدكتور مارك دريمالسكي: “في حين أن آلام الظهر شائعة جدا وعادة ما تكون حميدة وذاتية الشفاء، إلا أن هناك بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى حالة طبية أكثر خطورة تتطلب مزيدا من التقييم والعلاج. وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب آلاما شديدة في الظهر، يتركز الكثير منها في العظام أو الفقرات”.

قائمة الحالات التي يمكن أن تسبب آلام الظهر الشديدة:

• الكسور.

• فتق الفقرات.

• متلازمة ذيل الفرس.

• الأورام.

• التهابات الفقرات أو العظام.

• التهابات الكلى أو حصوات الكلى.

• هشاشة العظام.

• التهاب السحايا.

المصدر: إكسبريس

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