ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مناقشة الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة والمركز للتطعيم ضد وباء كورونا، وفق الأولويات المعدة لذلك والآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد تقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية، وضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، فيما أبدى الدبيبة استياءه من تقارير اطلع عليها بخصوص ميزانيات تم إنفاقها بدعوى التعامل مع كورونا من دون وجود نتائج فعلية.

وأوضح الدبيية أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم، فيما أشار في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أن مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا.

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