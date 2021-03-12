ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن مشهد تمكن المجلس من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مؤشر واضح على كونه بات مجلسًا واحدًا وملتئمًا.

الشيباني أوضح في مداخلة هاتفية خلال نشرة أخبار قناة ليبيا لكل الأحرار الأربعاء تابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب سيتولى الأمور التشريعية خلال الفترة القادمة، وبما يساعد الحكومة على القيام بمهامها، مبينًا أن الالتئام سيلحقه تماسك وتعاضد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشار الشيباني إلى أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة المقبلة تتمثل في الاهتمام بالمشاكل المُلحّة التي يعاني منها المواطن، مثل شحة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء وتفشي وباء كورونا ومرض اللشمانيا الذي تسبب بالكثير من المشاكل، فضلًا عن تمهيد الطريق لانتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف الشيباني أن قضايا مهمة أخرى ستتابعها الحكومة منها المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين وهم بالآلاف، ومنهم مهجرو مدينة تاورغاء غير القادرين على العودة لمدينتهم، لكونها مدمرة وتحتاج للصيانة والبنية التحتية فالمصالحة بينها وبين مصراتة لم تؤتِ أُكُلها.

وبين الشيباني أن 80% من مهجري المدينة يحتاجون دعم الحكومة للعودة لديارهم، متوقعًا تمكن الكابينة الحكومية من تنفيذ خطتها الموضوعة على أساس الزمن المسوح لوجودها؛ لأن الليبيين يتطلعون لرؤية ليبيا واحدة بمؤسسات موحدة والكابينة قادرة على القيام عملية التوحيد باستثناء المؤسسة العسكرية التي تحتاج لجهد أكبر.

وأضاف الشيباني أن لا أحد سيلوم الحكومة في حال عدم تمكنها من إكمال ما بدأت به بسبب الوقت، لكونها أتت على أنقاض حرب وفي ظل ظروف اجتماعية صعبة وتعقيدات كثيرة، إلا أن المهم الآن هو أن تضع خطة وتلتزم بتنفيذها وتعد العدة لها وتوفر الإمكانيات اللازمة وبعدها تضع الأساس من يأتي بعدها يكمل المشوار.

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