الصحة العالمية تستجيب لرفض لقاح “أسترازينيكا” في عدد من دول الاتحاد الأوروبي

الصحة العالمية تستجيب لرفض لقاح “أسترازينيكا” في عدد من دول الاتحاد الأوروبي

جنيف – أكد متحدث باسم الصحة العالمية، أن خبراء من المنظمة يدرسون تقارير عن رفض استخدام لقاح “أسترازينيكا” وأوكسفورد البريطاني في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال: “بمجرد أن تتمكن المنظمة من فهم ما حدث بالكامل، ستعلن على الفور عن نتائجها أو أي تغييرات في التوصيات الحالية”.

وقررت النمسا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ولاتفيا قد علقت استخدام “أسترازينيكا”.

كما علقت السلطات في الدنمارك والنرويج استخدام اللقاح بسبب وجود خطر “الإصابة بجلطات دموية” على متلقيه، فيما تم في إيطاليا حظر استخدام دفعة محددة من اللقاح.

من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن “فوائد استخدام أسترازينيكا تفوق مخاطره، وأنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على أن الحوادث المبلغ عنها يمكن أن ترتبط بالتطعيم”.

وتوجد حاليا 4 لقاحات مصرح بها في الاتحاد الأوروبي، هي “فايزر” و”بيونتيك”، ولقاح “مودرن”، ولقاح “أسترازينيكا”، بالإضافة إلى لقاح “جونسون آند جونسون”.

المصدر: “نوفوستي”

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