إنجلترا – أشادت جماهير فريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب المصري محمد النني، بعد مساهمته في فوز فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهدف عالمي.

وعلى الرغم من اشتراكه في آخر 10 دقائق فقط من عمر المباراة، كبديل لويليان إلا أن النني ترك أثرا كبيرا في فوز فريقه خارج الديار.

وبمجرد نزول المصري لأرضية الملعب استطاع أرسنال اقتناص المقدمة بهدف من رأسية غابرييل، ثم أحرز النني نفسه هدفا أقل ما يوصف بالعالمي من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة الـ85.

وعلق الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع “تويتر”، على هدف النني بوضع صوره أثناء احتفاله بالهدف وكتب: “الملك المصري”.

وحصل النني على 7.5 من 10، وفقا لموقع “sofascore” العالمي للإحصاءات، وهو ثالث أعلى تقييم بين لاعبي الغانرز، بعد أوديغارد وغابرييل.

وأوضحت الشبكة أن النني الذي خاض 8 دقائق وسجل هدفا، لمس الكرة 12 مرة، وجاءت نسبة دقة تمريراته 100%، وتدخل مرة واحدة على الخصم واستخلص منه الكرة.

وفاز أرسنال على أولمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب “كارايسكاكيس”.

المصدر: RT

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