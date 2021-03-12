ليبيا- أشاد وزير الصحة السابق ناجي بركات بما قاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن صرف أموال كبيرة من دون معالجة وباء كورونا.

بركات أكد في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إن ما قاله الدبيبة لرئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار صحيح، وأن على هؤلاء حزم الأمتعة على حد وصفه.

وتساءل بركات عن سبب التأخير في جلب لقاح كورونا والجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك، فالجميع في طرابلس والمنطقة الشرقية وسبها والمدن الأخرى لم يتعاملوا مع اللقاح بصورة صحيحة، واللجان المركزية لم تتقدم بأي طلبات للشركات المصنعة سوى قبل شهرين، وهذا متأخر جدًا قياسًا بالدول الأخرى التي تقدمت بطلباتها قبل 10 أشهر.

وأضاف بركات أن الطلبات الليبية جاءت عبر مندوبي شركات وليس عبر الحكومة، ما يعني أن الشركات المصنعة لن تعترف بها فهي باحثة عن إبرام عقود توريد مع الجانب الحكومي شأنه شأن الحال في الدول الأخرى، مبينًا أن منظمة الصحة العالمية كذبت على اللجنة في هذا الإطار.

وأوضح بركات أن المنظمة تعهدت بجلب اللقاح إلى ليبيا، ومن ثم قالت: سيتم ذلك عبر تجمع “كوفاكس” المعني بتوريده. ليؤكد الأخير أن البلاد غنية وأن كل ما لديه هو للدول الفقيرة، مبينًا أنه نبه المعنيين إلى عدم إيفاء منظمة الصحة العالمية بوعودها قبل شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف بركات أنه نصح اللجنة بالضغط على البريطانيين الذين يصنعون الكثير من اللقاحات من دون جدوى، فالحديث عن وصول اللقاح قبل الصيف المقبل أو ما بعده ما لم يتحرك المعنيون في الحكومة ويضغطون ويبذلون مجهودات كبيرة لتغيير الواقع.

وأشار بركات إلى مسألة وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ما قاد لتدهور قطاع الصحة. مبينًا أن رئيس اللجنة لم يعمل بالقطاع العام ولا يعرف خباياه ولا علاقة له باللقاحات، رغم كونه يمتلك اختصاصًا محل تقدير وكان الأولى به الاستعانة بالمستشارين من الخبراء الليبيين وغيرهم.

وأضاف بركات أن حجم الثقل الكبير على اللجنة لا يعني أبدًا إعفاءها من مسؤولية موت كل ليبي بسبب التأخير في جلب اللقاح، ومعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، المفترض مساءلتهما عن قيادتهما لجهود مجابهة وباء كورونا، شأنهما شأن الدول الأخرى.

وتطرق بركات لرئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري للجنة المعنية بمجابهة كورونا في الشرق، وهو عسكري غير مختص، محملًا إياه ووزير صحة المؤقتة سعد عقوب مسؤولية التاخير في جلب اللقاح، وكل حالة وفاة حدثت بسبب ذلك أو ستحدث في قادم الشهور.

واختتم بركات تدوينته بالتشديد على وجوب قيام حكومة عبد الحميد الدبيبة بمسؤولياتها الكبيرة وبذل ما في وسعها من جهود، وجعل ذلك أولوية لعملها بهدف جلب لقاح وباء كورونا الذي تحتاجه ليبيا والعالم أجمع، فهو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء.

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