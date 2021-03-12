فيينا – تراجعت أسعار خام “برنت”، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها بقيت قرب 70 دولارا للبرميل في ظل حالة من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام الجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 69.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 65.65 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 0.6 بالمئة.

وبعد مكاسب استمرت على مدى سبعة أسابيع متتالية، قد ينهي خام “برنت” هذا الأسبوع دون تغيير تقريبا، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا يوم الاثنين الماضي عقب هجوم على منشآت نفط سعودية.

كما تلقت المعنويات الدعم من قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+” بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي إلى حد كبير في أبريل المقبل.

ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام.

المصدر: رويترز

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