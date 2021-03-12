الصين – طالبت السلطات الصينية أوكرانيا بمراعاة مصالح الشركات الصينية، وذلك بعدما أعلنت كييف عزمها على إعادة تعميم شركة “موتور سيتش” لإنتاج محركات الطائرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الجمعة: “نطالب أوكرانيا بصون الحقوق المشروعة للشركات الصينية والمستثمرين الصينيين”.

وأضاف المسؤول أن بكين تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه المشكلة، مشددا على أن “الصين تصر على حل هذه القضية بالطريقة الصحيحة”.

وأمس الخميس، قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، إن كييف قررت إعادة “موتور سيتش” إلى ملكية الدولة، موضحا أن ذلك سيحدث “بشكل دستوري” وأن “الأشخاص الذين استثمروا في هذا المشروع سيحصلون على تعويضات”.

يذكر أنه في عام 2016، استحوذ المستثمرون الصينيون على 56٪ من أسهم “موتور سيتش”، وفي أغسطس 2019 قدموا وثائق بشأن الصفقة للموافقة في لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا.

وفي أغستس عام 2020 أعرب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن قلق واشنطن من محاولات الصين شراء مصنع “موتور سيش”.

يذكر أن مؤسسة “موتور سيتش”، الواقعة في مدينة زابوروجيه جنوب شرق البلاد، تقوم بتطوير وتصنيع وصيانة محركات التوربينات الغازية للطائرات والمروحيات، وكذلك وحدات التوربينات الغازية الصناعية. تستخدم منتجات “موتور سيتش” في الطائرات والمروحيات في 120 دولة.

المصدر: “تاس”

Share and Enjoy ! 0 Shares