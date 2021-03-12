درون “غروم” الروسي الضارب يكتسب قدرة على قيادة سرب من الدرونات الصغيرة

درون “غروم” الروسي الضارب يكتسب قدرة على قيادة سرب من الدرونات الصغيرة

روسيا – سيكون درون “غروم” (الرعد) الضارب الروسي الواعد قادرا على قيادة سرب يضم 10 درونات أخرى.

صرح بذلك مصدر لوكالة “تاس” الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية.

وقال إن درون “غروم” الذي صممته شركة “كرونشتات” الروسية اكتسب قدرة على قيادة سرب يضم 10 درونات من طراز “مولنيا” (الصاعقة) تطلقها طائرة أخرى، فضلا عن إمكاناته القتالية الضاربة.

وحسب شركة “كرونشتات” فإن وزن درون “غروم” عند الإقلاع بلغ 1.3 طن، باع جناحيه 10 أمتار، طوله 13.8 متر، ارتفاعه 3.8 متر. وينقل 1.3 طن من الحمولة المفيدة إلى مسافة 800 كيلومتر.

وقال الناطق بمقدور”غروم” استخدام طيف واسع من الأسلحة التي تركب تحت جناحيه أو توضع داخل جسمه. وبصورة خاصة يمكنه حمل صواريخ “جو – أرض” المصممة خصيصا له وصاروخ “85” الموجه الحديث والقنابل الجوية الموجهة من طرازي “كاب – 250″ و”كاب – 500”.

وقال كبير المصممين في شركة “كرونشتات” ألكسندر دولجينكوف، إن الدرون الروسي الضارب الجديد يمكن أن يتعاون مع مقاتلتي “سو- 35″ و”سو- 57” للجيل الخامس، لذلك بمقدوره تدمير الدفاعات الجوية المعادية.

المصدر: سلاح روسيا

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