بغداد – وجّه رئيسا الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارة البلاد.

جاء ذلك في رسالتين موجهتين من الكاظمي والحلبوسي إلى شيخ الأزهر، سلمها باليد رئيس ديوان الوقف السُني العراقي سعد كمبش.

وقال ديوان الوقف السُني (مؤسسة رسمية)، في بيان، إن “سعد كمبش رئيس ديوان الوقف سلم للشيخ الطيب رسالتين من الكاظمي والحلبوسي تدعوان فضيلته لزيارة العراق”.

من جانبه، عبر شيخ الأزهر وفق البيان ذاته، عن “سعادته الغامرة لما تضمنت الرسالتين من معان عميقة الدلالات ومن صدق المشاعر النبيلة تجاه الأزهر، مرحبا بالدعوة لزيارة العراق”، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على زيارة أجراها بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البلاد.

وأجرى بابا الفاتيكان فرنسيس زيارة للعراق الجمعة وانتهت الإثنين الماضي، التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب عقده لقاء تاريخيا مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

وتعد زيارة بابا الفاتيكان هي الأولى إلى العراق على الإطلاق، كما أنها أول جولة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا في العالم مطلع العام الماضي.

الأناضول

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