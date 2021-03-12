سباح مصري يصارع النيل قبل عبور المانش

مصر – يستعد السباح المصري سيد الباروكي، لعبور بحر المانش، سعيا لدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وليصبح أول شخص في العالم يعبر المانش بالزعانف “المونو”، وذلك في 30 يونيو المقبل.

وقال الباروكي، إنه سيجري محاولة التدريب الأخيرة لمسافة طويلة لعبور المانش، بالسباحة صباح الجمعة المقبلة، بداية من النادي الأهلي بالجزيرة، في مياه النيل حول جزيرة الوراق لمسافة 15 كم، والتي تعادل قرابة 30 كم من مياه البحر لصعوبة السباحة في مياه النيل.

وأكد السباح العالمي، أنه أول عربي إفريقي يدخل موسوعة “غينيس” لأعلى قفزة من الماء “قفزة الدولفين”، بعد تحقيق رقمين في موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء لارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، مشيرا إلى أنه يسعى لعبور المانش بطول 32 كم بسباحة الزعانف في 30 يونيو المقبل.

وتعتمد سباحة الزعانف المونو على مرونة الوسط والفخذين والقدمين، ما يتطلب كفاءة عالية من السباح، ليستطيع السباحة لمسافة 32 كيلومترا، وعبور بحر المانش.

ويشرف على تدريب الباروكي خالد شلبي السباح العالمي السابق ووكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش في شمال إفريقيا، وهو أول سباح في العالم يعبر المانش عام 1983، بذراع واحدة لمسافة 32 كم في 16 ساعة و20 دقيقة سباحة متواصلة، وهي الحالة النادرة التي لم يستطع أحد فى التاريخ تنفيذها حتى الآن غيره.

المصدر: “اليوم السابع”

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