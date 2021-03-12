ليبيا – أعرب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الخميس عن تطلعه لأن يكون تقرير الديوان لعام 2019 مرجعًا وعونًا لمن أراد الإصلاح وتحقيق المساءلة والمحاسبة للعابثين بمقدرات الدولة.

شكشك وفي تصريح له نقلته قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن الهدف من نشر التقرير هو رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأرجع سبب تأخر إصدار التقرير إلى الظروف التي مرت بها البلاد، من أزمات سياسية وحروب، إلى جانب تفشي جائحة كورونا، متوقعًا صدور تقرير الديوان لعام ألفين وعشرين في شهر مايو ألفين وواحد وعشرين، على أقصى تقدير، حسب قوله.

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