اليمن – أكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعادت مواقع جديدة في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.

وقال المصدر: “المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب، وذلك عقب تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل”.

وأضاف: “قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي”.

وتابع: “تم سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار”.

المصدر: “سبأ”

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