روسيا – سجلت روسيا في العام 2020 رقما قياسيا في مجال صادرات المواد الغذائية والزراعية، حيث صدرت أغذية أكثر مما استوردته، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحقبة السوفيتية.

ووفقا لتقرير لوكالة “نوفوستي” فإن الإقبال على المواد الغذائية والزراعية الروسية ارتفع العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث تخوفت الكثير من الدول من انقطاع الشحنات فقامت بزيادة المشتريات.

وأشار التقرير إلى أن الطلب ارتفع على زيت عباد الشمس واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والحلويات.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة، أن روسيا صدرت العام الماضي 79 مليون طن من المواد الغذائية بقيمة 30.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20% عن العام 2019.

بالمقابل استوردت روسيا مواد زراعية وغذائية بقيمة 29.7 مليار دولار، وبذلك تكون الصادرات قد تجاوزت الورادات لأول مرة منذ نهاية الحقبة السوفيتية.

وعن أسباب تحقيق ذلك توضح وزارة الزراعة الروسية، أن الحصاد كان جيدا العام الماضي على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حيث سجل محصول الحبوب بما في ذلك الرز والحنطة السوداء، رقما قياسيا.

بالإضافة إلى زيادة الطلب الخارجي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم تصدير منتجات زراعية وغذائية إلى نحو 150 دولة في العالم.

المصدر: نوفوستي

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