الأردن – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن فراس الهواري، إن بلاده “حطمت الأرقام القياسية” بإصابات ووفيات كورونا، مؤكدا الحاجة للقاحات للسيطرة على الوباء.

ولفت الهواري، إلى أن الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي، هي الحل الوحيد لوقف انتشار الفيروس دون توفر اللقاحات الكافية، مضيفا أن الإصابات التي حصلت في الموجة الأخيرة تجاوزت الموجة السابقة في جميع المؤشرات.

وقال: “حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

وأكد الهواري أنه لن يكون هناك وصول إلى المناعة المجتمعية دون تلقي اللقاح، وأضاف أنه “لدينا مثال حي وهو البرازيل التي أصيب 75% من السكان فيها بالموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصيب معظم من أصيب في الموجة الأولى”.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة في آخر إحصائية أمس الخميس 63 وفاة و8300 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457,151 والوفيات إلى 5169 حالة.

المصدر: خبرني

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