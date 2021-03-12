مصر – كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا عن هدف طموح لمصر في قطاع التعدين، حيث تسعى لزيادة صادرات التعدين بنحو 7 مرات في السنوات العشرين المقبلة.

وتحدث الوزير عن خطة مستقبلية تستهدف الوصول بصادرات قطاع التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول 2040 من 1.6 مليار دولار حاليا، وفقا لبيان صدر عن مشاركة الملا في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

ووفقا للخطة فإنه من المتوقع إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

المصدر: رويترز

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