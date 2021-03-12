ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن عوامل نجاح حكومة الوحدة الوطنية تتمثل في السير قدمًا نحو كسر الحواجز المصطنعة بين الشرق والغرب.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، رأى أن أهم الملفات التي يجب أن تعمل عليها حكومة الدبيبة تتمثل في فتح الطرق والمنافذ البحرية والجوية، وتأمينها من كل الانتهاكات وتوحيد سعر الصرف، وتوفير السيولة.

وبحسب معزب، ففي حال تمكن الحكومة من القيام بكل هذه الملفات، يمكنها أن تكسب ثقة الشارع الليبي، لافتًا إلى أن هناك خطوات أخرى تتمثل في الانخراط نحو الملفات الساخنة، منها توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج قوات المرتزقة. عضو مجلس الدولة رأى أن ملف المصالحة والإجراءات المتعلقة بالانتخابات يتطلب توفير الجوانب المادية للقيام بالمهام المحددة بتواريخها.

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